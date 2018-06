Al wandelend de wereld rond 16 juni 2018

Er is geen intensere, persoonlijkere manier om de wereld te ontdekken dan te voet. Het staat als krachtig statement in dit bijzonder leuke boek, en het klopt: je kan heel dicht bij de hoogtepunten en ongerepte natuur van onze planeet komen, wat zorgt voor rust en onthaasting. Dat zie je aan deze 50 spectaculaire meerdaagse wandeltochten en langeafstandtrekkings die je langs pittoreske kusten, eindeloze woestijnen tot in het regenwoud voeren. Naast de allerbekendste, zoals de Incatrail in Peru of Wadi Rum in Jordanië, zitten er ook veel ontdekkingen bij zoals het Simiengebergte in Ethiopië, de Selvaggio Blu op Sardinië of de Stok Kangri in de Himalaya. Per wandeling krijg je een inspirerende beschrijving en praktische info zoals afstand, beste reistijd, etappes en een duidelijke overzichtskaart per traject. Om zelf helemaal of deels te lopen, of uren weg te dromen bij de foto's. (JL)

