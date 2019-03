Al voor €300 miljoen aan facturen verkocht 14 maart 2019

00u00 0

Via Edebex, het online platform waarlangs kmo's hun uitstaande facturen kunnen verkopen zodat ze hun geld onmiddellijk ontvangen, werden intussen al voor meer dan 300 miljoen euro aan vorderingen versneld te gelde gemaakt. In 2018 groeide de activiteit met meer dan 80%. En ook dit jaar zit er een stevige groei in, zegt medeoprichter David Van der Looven.

Je hebt 24% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN