Exclusief voor abonnees Al vierde keer geel voor Preud'homme: op één kaart van schorsing 27 december 2019

00u00 0

Het vurige temperament van Michel Preud'homme aan de zijlijn kostte hem gisteren in de topper tegen AA Gent nog maar eens een gele kaart. De Standardtrainer zwaaide met zijn armen wijd om zijn ongenoegen duidelijk te maken over een niet gefloten vermeende handsbal van Jonathan David in de Gentse zestienmeter. Bij het molenwieken raakte hij zelfs het gezicht van vierde ref Wim Smet, die Preud'homme tot kalmte wou aanmanen. Voor Preud'homme is het al de vierde keer dat hij geel incasseert. Voor de kaartenlast van trainers geldt hetzelfde reglement als voor de spelers, waardoor Preud'homme op één kaart staat van een schorsing. (BF)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 2 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 2 weken gratis