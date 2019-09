Exclusief voor abonnees Al vier doden door noodweer in Spanje, man verdrinkt in tunnel 14 september 2019

Met een boot verlaten reddingswerkers de ondergelopen tunnel in het Spaanse San Pedro del Pinatar, waar ze gisterochtend een persoon van de verdrinkingsdood hebben gered. De provincies Alicante, Valencia en Murcia worden sinds donderdag getroffen door buitensporig zware regenval en overstromingen. In de regio Valencia viel er op sommige plaatsen in enkele uren tijd 180 liter regen per vierkante meter - even veel als gewoonlijk in een heel jaar. En dat is nog maar een gemiddelde, want in Beniarrés, boven Alicante, is al meer dan 250 liter gevallen.

