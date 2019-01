Al vier doden door hevige overstromingen in Spanje 26 januari 2019

De Spaanse regio Cantabrië, in het noorden van het land, is zwaar getroffen door overstromingen en aardverschuivingen. Die zijn het gevolg van de overvloedige regen. Het leger is naar het gebied gestuurd om te helpen bij de evacuatie van mensen die vastzaten in hun overstroomde huizen. Ook moeten weggespoelde bruggen en wegen hersteld worden. Met boten moesten de soldaten de mensen uit hun woningen halen omdat de straten volledig onder water stonden. Heel wat inwoners van het gebied brachten de nacht door in een noodopvangcentrum.

HLN