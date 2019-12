Exclusief voor abonnees Al veertien tips over vermiste loodgieter 05 december 2019

00u00 0

Na de uitzendingen van het VTM-programma 'Faroek' en het Nederlandse 'Opsporing Verzocht' zijn gisteren veertien tips binnengekomen over loodgieter Johan Van der Heyden (56) uit Lint. Die verdween een halfjaar geleden na een bezoek aan een Nederlandse ex-prostituee. Volgens haar kinderen werd hij vermoord, met een kettingzaag in stukken gesneden en daarna opgestookt in een vuurton. De zonen van Van der Heyden deden dinsdagavond een oproep naar getuigen in de hoop dat hun vader teruggevonden wordt. De tips gingen vooral over het gereedschap dat Van der Heyden in zijn bestelwagen had liggen. Die is teruggevonden, maar het werkmateriaal zat er niet meer in. Omdat vermoed wordt dat de verbrande resten van Van der Heyden in het Schelde-Rijnkanaal zijn gedumpt, werd ook de hulp ingeroepen van de beroepsscheepvaart, maar vanuit die hoek kwamen er vooralsnog geen tips binnen. De Nederlandse politie heeft dinsdag ook nieuw onderzoek uitgevoerd in een woonwagenpark. Daar zijn effectief sporen gevonden, maar meer details worden daarover nog niet vrijgegeven. (IBO)

Geniet van dit uniek aanbod Aanbieding loopt nog 00 dagen 17 uren 11 minuten 42 seconden ✓ Lees nu 4 8 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels op HLN.be en in de app

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode