Al van 2012 geleden Belgisch één-tweetje in Omloop 02 maart 2020

België dat de eerste twee posities bekleedt in de Vlaamse openingsklassieker: het lijkt makkelijker gezegd dan gedaan. Een 'één-tweetje', zoals Jasper Stuyven en Yves Lampaert zaterdag realiseerden in het rodium jubileum (75ste editie) van de Omloop, kwam de voorbije elf jaar slechts... één keer voor. In 2012 versloeg Sep Vanmarcke verrassend Tom Boonen, net als nu in de spurt van een kopgroep van drie. (JDK)