Al twintig landen getroffen, maar WHO is nog niet ongerust

Het dodental door de uitbraak van het coronavirus is wereldwijd opgelopen naar 427, in China zijn naar schatting 20.000 mensen besmet. Het virus dook al in ruim twintig landen op, maar toch is er volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) nog geen sprake van een pandemie - een wereldwijde epidemie. De WHO vraagt ook om het internationaal reisverkeer niet onnodig aan banden te leggen. Toch heeft American Airlines, de grootste maatschappij in de VS, nu ook alle vluchten van en naar Hongkong opgeschort, nadat daar een coronadode was gevallen.

