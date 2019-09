Exclusief voor abonnees Al twintig kandidaten om Proximus te leiden 19 september 2019

De aanwervingsprocedure is nog niet officieel gestart, maar er hebben zich al zo'n twintig kandidaten gemeld bij Proximus om Dominique Leroy op te volgen als CEO. Dat viel te horen in de marge van een hoorzitting in de Kamer met minister van Telecom Philippe De Backer (Open Vld) en Proximus-voorzitter Stefaan De Clerck. Voor de minister hoeft de volgende baas "niet per se een Belg" te zijn. Het huidige loonpakket moet ook volstaan om een nieuwe CEO te vinden. Deze week zal de raad van bestuur een headhunter aanstellen.