Al twee keer voorgevallen in onze familie

11 juni 2019

In de zaterdagkrant las ik een artikel over een baby die geboren werd met twee melktandjes. Bij ons in de familie is dat al twee keer voorgevallen. Op 31 augustus 1961 is mijn broer geboren met twee mooie witte tandjes en op 26 februari 1997 had ook het zoontje van onze jongste zus deze verrassing voor de ganse familie. Schattig! Die extra vroege tandjes vallen nadien dan wel sneller uit dan andere melktanden.

Ramona Dejaeghere

