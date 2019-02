Al tientallen inzamelacties voor mama die getroffen werd door vleesetende bacterie 25 februari 2019

Voor Tara De Bolle, de 33-jarige moeder die door een vleesetende bacterie haar onderbenen en armen verloor en daarover zaterdag in deze krant getuigde, zijn al tientallen inzamelacties gestart. Haar familie richtte de vzw Hart voor Tara op, en intussen zijn in haar thuisgemeente Liedekerke en omstreken al verschillende sympathisanten mee op de kar gesprongen. Zo verkoopt juwelier Monile en More sjaaltjes voor 10 euro. Ook werden er 215 spaarpotten ingezameld, die verdeeld worden over de lokale handelaars. Toneelgroep De Waag schenkt per verkochte kaart voor hun nieuwe voorstelling 1 euro aan vzw Hart voor Tara. En de online fundraising leverde al 3.732 euro op. "De solidariteitsacties lopen als een trein", zegt Jena Van Belle, een nicht van Tara. "Wie zijn actie wil laten registreren, kan vzw Hart voor Tara contacteren. Dan vermelden we de actie op de site." Met het geld wil de familie elektrische prothesen voor de jonge mama kopen. (TVP/MEN)

