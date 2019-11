Exclusief voor abonnees Al ruim over 'gemiddelde houdbaarheidsdatum' 09 november 2019

De voetbalcoach die tien jaar op de bank zit bij één en dezelfde club is sinds het ontslag van Wenger bij Arsenal definitief uitgestorven. Laszlo Bölöni is ook niet bepaald de voetbaltrainer die vergroeid raakt met een club. Momenteel zit Bölöni 876 dagen (2 jaar en 4 maanden) in het zadel op de Bosuil en de clash met Club is zijn 95ste competitieduel als T1 van de Great Old. Daarmee is zijn gemiddelde houdbaarheidsdatum ruim overschreden: die bedroeg bij zijn vorige twaalf clubs 607 dagen (1 jaar en 8 maanden) of 53,5 competitieduels.

