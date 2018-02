Al plannen sinds 2002, maar handelaars liggen dwars Brugsevaart in Gent 21 februari 2018

Dit jaar nog zou het kruispunt aan de opritten naar de R4 in de Brugsevaart in Mariakerke veiliger gemaakt worden, maar dat komt te laat voor Vic Tack (16). De jonge fietser was in 2015 op weg naar een scoutsavond in Wondelgem toen hij de N9 wilde oversteken ter hoogte van het kruispunt. Daar werd hij gegrepen door een auto die richting Gent reed. Hij werd met een hoofdwonde naar het UZ in Gent gevoerd, maar overleed daar.

