Al na één nacht slecht slapen meer kans om te vallen 03 december 2018

Eén nacht slecht slapen is al genoeg om het risico op vallen te vergroten. Dat heeft een Britse studie, gepubliceerd in het blad 'Science Reports', uitgewezen. Het effect is niet zo sterk als bij chronisch slaaptekort, maar wel duidelijk aanwezig. Het onderzoek werd uitgevoerd op volwassenen van alle leeftijden. Bij iedereen die onvoldoende nachtrust had gehad, daalde het evenwichtsgevoel en namen de reflexen af. Maar het zijn vooral ouderen die er het slachtoffer van worden. De studie helpt ook te verklaren waarom valpartijen ook in ziekenhuizen vaak voorkomen. Uit eerder onderzoek is gebleken dat 40% van de patiënten niet goed slaapt in een kliniek. (SVB)