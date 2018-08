Al meer vaccinaties voor verre reizen dan in heel 2016 09 augustus 2018

Steeds vaker gaan de Vlamingen in één van de zes Vlaamse reisklinieken langs om zich te laten vaccineren voor een reis naar een verre bestemming. "We zagen halfweg dit jaar al meer personen dan we eind 2016 hadden voor het hele jaar", zegt Sofie Segers van het Vaccinatiecentrum van het Jan Ypermanziekenhuis in Ieper. In het Jessaziekenhuis in Hasselt en het UZ Gasthuisberg in Leuven spreken ze van een toename met 10%. "De mensen ondernemen meer exotische reizen en ze bereiden zich er ook veel beter op voor", klinkt het in het Jan Ypermanziekenhuis. Daardoor dienen reizigers wel vaker rekening te houden met wachttijden.