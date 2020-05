Exclusief voor abonnees Al meer dan vijf miljoen besmettingen 22 mei 2020

Wereldwijd zijn al ruim vijf miljoen mensen besmet geraakt met Covid-19: dubbel zoveel als een maand geleden. Dat stelt de Amerikaanse Johns Hopkins-universiteit. De meeste besmettingen (1,5 miljoen) zijn geregistreerd in de VS. Op de tweede plaats staat Rusland (300.000), Brazilië volgt met 290.000 gevallen. Nadien komen de grote Europese landen. Europa en de VS zijn samen goed voor meer dan 70% van de besmettingen. De cijfers omvatten wel enkel de officieel geregistreerde besmettingen. Aangenomen wordt dat het aantal gevallen in realiteit veel hoger ligt. In totaal stierven al meer dan 328.000 mensen aan corona. Nergens ligt de dodentol hoger dan in de VS. Daar bezweken al meer dan 93.000 mensen.