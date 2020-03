Exclusief voor abonnees Al meer dan 700 coronatesten uitgevoerd 04 maart 2020

Het referentielabo van het UZ Leuven heeft al meer dan 700 stalen getest op corona. Gisteren alleen al kwamen er om en bij de 500 stalen binnen, wat professor Marc Van Ranst en zijn team tot diep in de nacht aan het werk heeft gehouden. Rond 19 uur gaf Van Ranst aan dat er van de laatste 200 stalen op dat moment "slechts één positief" was. Vermoedelijk worden er dus te veel mensen uit voorzorg gecontroleerd op het virus. Toch is het een goede zaak dat labo's overal in het land worden voorbereid om de test zelf te kunnen uitvoeren. "Dat is nodig, want de test op coronabesmetting zal een routinetest worden, zoals we die bij tal van andere gekende virussen al doen", klinkt het. "De positieve stalen worden dan wel nog naar ons doorgestuurd om uitsluitsel te krijgen."

