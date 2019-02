Al meer dan 2.300 grote drones geregistreerd 21 februari 2019

Er zijn in ons land al 2.336 grote drones, tot 150 kilogram zwaar, geregistreerd. Dat blijkt uit cijfers van de federale overheidsdienst Mobiliteit. Er komen jaarlijks meer van die niet-vrijetijdstoestellen waarvoor een registratieplicht geldt bij. In 2016 werden 637 van die zwaardere drones aangegeven bij het Directoraat-generaal Luchtvaart. In 2017 waren dat er 830, en in de eerste elf maanden van vorig jaar al 869. Onze hulpdiensten bezitten 47 drones. Het merendeel (24) wordt gebruikt door de lokale en federale politiediensten, onder meer om de toeloop op evenementen in de gaten te houden en vermiste personen op te sporen. De brandweer heeft zes drones.