Al meer dan 2.000 koala's sterven bij bosbranden 10 december 2019

Bij de zware bosbranden in de Australische deelstaat New South Wales zijn sinds oktober al meer dan 2.000 koala's omgekomen - de meest verwoestende branden ooit voor de dieren, schatten experts. De branden hebben de habitat van de koala's zo zwaar getroffen "dat we hun lichamen waarschijnlijk nooit zullen terugvinden", zegt ecoloog Mark Graham van de Nature Conservation Council. "We hebben zo'n groot gedeelte van wat we kennen als koalahabitat verloren, dat ik denk dat we zonder twijfel kunnen stellen dat de populatie zal blijven achteruitgaan vanaf nu." Er zijn in heel de staat nog ongeveer 90 brandhaarden actief, waarvan ongeveer de helft nog niet onder controle is.

