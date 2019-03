Al meer dan 170 miljoen schade door Franse gele hesjes 19 maart 2019

De schade die de gele hesjes in Frankrijk hebben aangericht, loopt al op tot 170 miljoen euro. Dat heeft verzekeringsfederatie FFA meegedeeld. En dan zijn de gevolgen van de acties van afgelopen weekend nog niet eens meegerekend. "Tot dusver zijn zo'n 10.000 schadeclaims geregistreerd", zegt de FFA, die schat dat 30 tot 40% van de bedrijven geen garantie voor inkomstenderving heeft afgesloten. "Te veel is te veel. Wat er zaterdag op de Champs-Elysées is gebeurd, is slechts een herhaling van wat de handelaren al hebben meegemaakt. Het is onaanvaardbaar dat dit opnieuw zou kunnen voorvallen", reageert de Franse confederatie voor kmo's. Eind februari had economieminister Bruno Le Maire de impact van de gele hesjes op de economie geraamd op 0,2 procentpunten groei, "een zeer hoge kost".

