Al meer dan 1 miljoen mensen in tijdelijke werkloosheid 25 maart 2020

Liefst 1,075 miljoen mensen zitten momenteel in het systeem van tijdelijke werkloosheid als gevolg van de coronacrisis. Dat heeft minister van Werk Nathalie Muylle (CD&V) gezegd. Minder dan een week geleden stond de teller nog maar op een half miljoen. Het systeem van tijdelijke werkloosheid moet massale ontslagen en faillissementen voorkomen. De betrokken werknemers krijgen een uitkering van 70% van hun loon (geplafonneerd tot 2.755 euro). Daar komt een vergoeding van ongeveer 150 euro per maand bovenop. De regering vereenvoudigde intussen ook de procedure, die al minstens tot 30 juni geldt. Volgens een eerdere raming zouden 800.000 tot 1 miljoen mensen in het systeem van tijdelijke werkloosheid terechtkomen. Minister Muylle schatte dat de kostprijs tot 1,8 miljard euro per maand kan oplopen.

