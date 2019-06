Exclusief voor abonnees Al meer dan 1.100 'Rode Neuzen Scholen' in Vlaanderen 18 juni 2019

In heel Vlaanderen zijn er al 1.126 'Rode Neuzen Scholen' geregistreerd. Scholen die zich nog voor de zomer inschrijven voor de de goededoelactie van VTM, Qmusic, HLN en Belfius, kunnen een exclusief optreden van Niels Destadsbader winnen. "Ik ben er zeker van dat jongeren zullen laten zien dat ze er zijn voor elkaar. Eén school krijgt er alvast de plezantste dag van het schooljaar voor terug", zegt de zanger. "Daar zal ik, samen met mijn band, voor zorgen." De vierde editie van 'Rode Neuzen Dag' zet in op het weerbaarder maken van jongeren. De actie sluit af met een grote show op 29 november. Inschrijven kan via rodeneuzendag.be.