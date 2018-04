Al meer dan 1.000 illegale gauwdieven opgepakt ISVE

07 april 2018

00u00 0 De Krant De zevende Gaudi-actie, een initiatief van de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) en de politie om illegale gauw- en winkeldieven te klissen, heeft 215 illegalen onderschept. Het totaal van alle acties staat zo op 1.183 opsluitingen. Staatssecretaris Francken laat weten dat er deze zomer én dit najaar nog gecontroleerd zal worden.

Sinds het begin van de legislatuur organiseert de DVZ samen met de politie zogenoemde Gaudi-acties. Die zijn gericht op illegale delinquenten in de grote Belgische steden. Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) zette die acties op poten "omdat mensen zonder papieren sterk vertegenwoordigd zijn in de categorie gauw -en winkeldiefstallen". De controles zijn dan ook specifiek op die inbreuken gericht, maar brengen ook andere criminaliteit, zoals drugsfeiten, aan het licht.

80% gerepatrieerd

Bij de voorbije zes acties werden 968 opgepakte illegale delinquenten opgesloten, van wie het merendeel in de gesloten centra en een minderheid in de gevangenis. De zevende Gaudi-actie is nu ook afgerond en Francken noemt het een succes: er werden in totaal 215 delinquenten in illegaal verblijf opgesloten. Van hen werden er 128 overgebracht naar gesloten centra en 87 naar de gevangenis. Alle 215 personen kregen een inreisverbod voor de Schengenzone. De personen die in de cel belandden, zullen na hun straf uitgewezen worden. Er werden vooral Marokkanen, Algerijnen en Roemenen opgepakt. Ongeveer 80% van de delinquenten wordt gerepatrieerd.

De tijd dat deze vormen van criminaliteit omschreven werden als 'kleine criminaliteit' is voorbij Theo Francken (N-VA)

Deze zomer én dit najaar komen er nog twee acties. "De tijd dat deze vormen van criminaliteit omschreven werden als 'kleine criminaliteit' is voorbij", zegt Francken. "En terecht, want winkeldiefstal veroorzaakt veel economische schade, terwijl de psychologische impact van een gauwdiefstal op het slachtoffer vaak maanden kan nazinderen."