Al kwart miljoen klanten checken met app hoe gezond product is 13 augustus 2019

Voedingsmiddelen in de winkelrekken scannen en meteen weten hoe gezond of ongezond het product is dat je in je karretje wilt leggen: het kan met Yuka. De Franse app wordt ook bij ons steeds populairder. Al meer dan een kwart miljoen landgenoten gebruiken de tool. Zo'n 50.000 van de in totaal 450.000 herkende producten zijn 'typisch Belgisch' - het gaat dan bijvoorbeeld om huismerkartikelen. Wie ze scant, krijgt een score op 100 te zien. "De voedingswaarde is goed voor 60% van die score", legt medeoprichtster Julie Chapon uit. "30% wordt bepaald door de aan- of afwezigheid van additieven en de laatste 10% zijn punten voor biologische producenten."

