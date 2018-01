Al kunnen we hier gelukkig nog lachen 00u00 0

Met 4.500 waren ze, de moedige 'ijsberen' die het zeewater van Oostende trotseerden gisteren, onder het gejuich van 10.000 supporters. Met een watertemperatuur van net geen 8°C was het een behoorlijk warme editie dit jaar. Al kan dat ook aan het hartverwarmende enthousiasme van de duikers liggen, die in de meest vrolijke kostuums het water in sprongen. Superhelden, Teletubbies, matrozen en stewardessen passeerden de revue. Eén koppel daagde zelfs in trouwkostuum op. "Alleen mijn hoed mocht niet in het water vallen. Die is nog van mijn overgrootvader, vast 100 jaar oud", zei Walter Tyteca. Met de ijsberenduik sluit Oostende een prima kerstvakantie af, met een hotelbezetting van 85% in de eerste week en 70% in de tweede. (TVA)

