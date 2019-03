Al klimaatspijbelaars in 57 landen 05 maart 2019

De 16-jarige Zweedse Greta Thunberg heeft iets in gang gestoken. Het 'Brossen voor de bossen' breidt nog uit. Leerlingen uit maar liefst 57 landen - van Australië tot Uruguay - hebben aangekondigd op vrijdag 15 maart voor het klimaat te spijbelen. In bijna 500 steden staan er schoolstakingen gepland. "We staken om onze regeringen te zeggen hun huiswerk te doen", staat in een petitie op Facebook. Het protest zou plaatsvinden voor gemeentehuizen en aan nationale parlementen.