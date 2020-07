Exclusief voor abonnees Al in jaren 70 hadden 'kinderen van Umicore' te veel lood in hun bloed 08 juli 2020

"Kinderen zouden hier beter niet wonen", reageert de directeur van metaalverwerker Umicore Hoboken op de alarmerend hoge loodwaarden in het bloed van kinderen uit de omliggende wijken. De Wereldgezondheidsorganisatie legt de veilige grens op 5 microgram per deciliter (mcg/dl), en bijna de helft van de kinderen overschrijdt die limiet. Bij 20 kinderen werd meer dan 10 mcg/dl gemeten, bij 4 kinderen meer dan 20 mcg/dl. In de jaren 70 was de situatie zelfs zo dramatisch - koeien vielen naar verluidt dood door het vervuilde gras - dat kinderen met té hoge concentraties op 'retraite' naar zee of de Limburgse bossen werden gestuurd. Wij vonden een 'kind van Umicore' en een begeleidster terug.

