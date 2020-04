Exclusief voor abonnees Al in 9 WZC wordt leger ingezet 17 april 2020

In 9 woonzorgcentra wordt het leger ingezet om het coronavirus te bestrijden. Het gaat over rusthuizen in Aalst, Baardegem, Erembodegem, Jette, Lustin, Elsene, Vloesberg en Libramont. Instellingen in de provincies Luxemburg en Henegouwen zouden de komende dagen versterking van de Medische Component van Defensie kunnen krijgen. Het leger zou ook logistieke steun bieden. Wouter Devriendt (Groen) pleitte eerder al om het leger in te zetten. "Dit illustreert hoe belangrijk Defensie kan zijn in een crisis als deze. Defensie is van goudwaarde en bewijst zijn maatschappelijk nut." Groen wil daarom de medische rol van het leger in de toekomst versterken en verankeren. (FME)

