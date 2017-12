Al het nieuws van 2017 in 1 uur tijd 00u00 0

Weinig tv gekeken dit jaar? Of u kijkt liever de hele tijd online naar grappige filmpjes? Dan is het 'Jaaroverzicht' van VRT NWS misschien een tip. Van de fipronilcrisis en de graaicultuur in de Belgische politiek, over de #metoo-beweging tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag, de staat van het klimaat, het eerste beleidsjaar van Donald Trump tot de Bende van Nijvel. U kunt al deze nieuwsverhalen én de beste beelden snel 'inhalen' in 1 uur tijd. 2017 was ontegensprekelijk een veelkleurig jaar, waar grenzen zijn verlegd en nieuwe grenzen zijn getrokken. Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken, Ali Akyil - vader van Kerim, een jongeman die omgekomen is bij de terreuraanslag in Istanbul - én Dalilla Hermans, schrijfster en journaliste, blikken terug aan de hand van enkele markante beelden. Oorlogsreporter Rudi Vranckx, politiek commentator Ivan De Vadder, Amerika-correspondent Björn Soenens en andere VRT NWS-experten geven ook extra context. En geen betere gids om alles aan elkaar te laten praten dan Vlaanderens bekendste nieuwsanker: Martine Tanghe.

Wil je meer lezen? Registreer met enkele gegevens om dit artikel verder te lezen. Krijg toegang Je leest 1 maand ongelimiteerd als digitale abonnee

Geen betaalgegevens

Stopt automatisch Log in als abonnee