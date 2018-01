Al half miljoen bezoekers voor Kampioenen-film 19 januari 2018

00u00 0

'F.C. De Kampioenen Forever' heeft gisteren de kaap van het half miljoen betalende toeschouwers gerond. Daarmee is hij met grote voorsprong de populairste Belgische film van 2017, met ruim 2,5 keer zoveel toeschouwers als de nummer twee, 'Het Tweede Gelaat'. De derde Kampioenenfilm verovert ook alvast een plek in de Belgische top 15 aller tijden. De eerste uit de reeks, 'Kampioen zijn blijft plezant!' (2013), is de vijfde bestbekeken film ooit met 765.000 tickets. 'F.C. De Kampioenen 2: Jubilee General' (2015) staat op negen, met 678.065 bezoekers.