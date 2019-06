Exclusief voor abonnees Al half miljoen Belgen krijgen berichtje als er ramp dreigt 07 juni 2019

Bijna acht op de tien gemeenten zijn al aangesloten op het waarschuwingssysteem BE-Alert. Het gaat in totaal om 469 gemeenten en ook 551.000 adresgegevens zijn al geregistreerd. Mensen die zich aanmelden bij BE-Alert krijgen een verwittiging als er een (dreigende) rampsituatie in hun gemeente is. Dat kan via sms, maar ook per telefoon of mail. "We zien dat veel mensen zich registreren nadat er zich een incident heeft voorgedaan", zegt Yves Stevens van het Crisiscentrum. "Dat was bijvoorbeeld het geval na de recente legionellabesmetting in Oost-Vlaanderen, of na de storm- en onweersdreiging van de voorbije dagen."

