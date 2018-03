Al drie vossen vergiftigd in Werchter 26 maart 2018

Een medewerker van Natuurpunt heeft zaterdagmiddag tijdens een zwerfvuilactie een dode vos gevonden in een plastic zak. Het is de derde vos in een maand tijd die werd aangetroffen in het natuurgebied tussen het Vlaams-Brabantse Werchter en Tremelo. Bij het eerste onderzoek bleek dat het beest stierf na het eten van vergiftigde kippeneieren. Het heeft er alle schijn van dat de twee andere vossen eenzelfde dood zijn gestorven. Dat vermoeden werd alleen maar bevestigd omdat zaterdag in de buurt ook nog een verdacht ei werd aangetroffen. Het Agentschap voor Natuur en Bos zal de kadavers laten onderzoeken. Natuurpunt zal ook klacht indienen bij de politie. Begin deze maand werd in een naburig natuurreservaat nog een blauwe reiger doorzeefd met hagel. (KAR)

