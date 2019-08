Exclusief voor abonnees Al drie kinderen die schoollopen nabij Notre-Dame hebben te veel lood in bloed 29 augustus 2019

Al minstens drie kinderen die in de buurt van de Notre-Dame naar school gaan, hebben een te hoog loodgehalte in het bloed. Bij de brand in de beroemde Parijse kathedraal kwamen door de gesmolten metaalconstructies hoge concentraties lood vrij. Bij één van de kinderen werd 52 microgram lood per liter bloed aangetroffen. Dat is net boven de maximumdrempel voor loodvergiftiging. Vermoedelijk gebeurde de vergiftiging op school. Alle scholen in de buurt kregen intussen een grondige schoonmaakbeurt.

