Al drie doden door noodweer in Japan 07 juli 2018

Terwijl we hier genieten van zonovergoten dagen, oogt het aan de andere kant van de wereld een pak minder fraai. In Japan zijn door de aanhoudende regen al minstens drie mensen om het leven gekomen. Drie anderen zijn nog vermist. Een arbeider stierf nadat hij en twee anderen waren meegesleurd in een afvoerbuis in een reservoir in Inagawa, op 500 kilometer ten westen van Tokio. Een tweede man werd dood aangetroffen in een rivier in de stad Akitakata. Het lichaam van een bejaarde vrouw werd in Hashima teruggevonden nadat ze door het wassende water werd meegesleurd. Intussen zijn al evacuatiebevelen uitgevaardigd voor in totaal 440.000 inwoners. In verschillende regio's in Japan is een recordhoeveelheid neerslag gevallen. Zo viel er in de zuidwestelijke stad Konan 103 millimeter water per uur uit de lucht. (BCL)

