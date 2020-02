Exclusief voor abonnees Al die katten Comme il faut 29 februari 2020

Mijn schoonmoeder heeft vijf katten waar ze dol op is, en die ze behandelt als haar kinderen. Mijn probleem is dat ik een fobie heb voor katten: als er een in mijn buurt komt, raak ik in paniek. Misschien heb ik te veel sprookjes over toverheksen gehoord als kind, of is er vroeger een kat in mijn wieg gesprongen. Ik ben er in elk geval doodsbang van. Toch weigert mijn schoonmoeder om haar katten in een andere kamer te zetten als we op bezoek komen. Het lijkt wel of ze het voelen: ze komen altijd naar mij toe en dan zit ik daar verstijfd van angst op een stoel. Ik vind het vreselijk dat ze mijn angst niet serieus neemt. Ze vindt dat ik maar flinker moet worden. Die katten doen toch immers niets? Nee, dat weet ik ook wel, maar ik denk dat mensen die geen fobie hebben, zich niet kunnen voorstellen hoe zoiets je kan beperken, tegen alle logica in. Die bijeenkomsten zijn een straf aan het worden. Het heeft al ruzies veroorzaakt binnen de familie, en ook tussen mijn man en mij. Hoe kan ik duidelijk maken dat dit geen aanstellerij is?

