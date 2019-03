Exclusief voor abonnees Al die begrafenissen 30 maart 2019

00u00 0

Mijn ouders komen beiden uit zeer kroostrijke gezinnen. Langs de twee kanten zijn er talloze ooms en tantes die ik amper nog ken, maar mijn moeder staat erop dat ik naar alle begrafenissen meega. Niet voor emotionele steun, maar omdat het zo hoort. Vaak komt dat me heel slecht uit. Ik moet dan vakantie nemen en naar het andere eind van het land rijden voor mensen die ik amper ken. Laatst realiseerde ik me dat ik op een begrafenis was van iemand die ik dertig jaar niet meer had gezien, en dat ik er behalve mijn ouders ook niemand kende. Is het echt zo onfatsoenlijk om er niet naartoe te gaan?

Je hebt 12% van dit artikel gelezen

Lees je graag alle artikels op HLN? Krijg nu 1 maand onbeperkt en gratis toegang tot alle artikels. Ik wil toegang 1ste maand gratis Stop of pauzeer wanneer je wil ✓ Onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Iedere week gratis tickets en straffe kortingen