Al derde van Belgen heeft allergie: zo kan de rest zich ertegen wapenen Annick Grobben

16 augustus 2018

00u00 2 De Krant Géén prettig vooruitzicht: volgens experts zal de helft van de Belgen binnen enkele jaren last hebben van allergie. Het goeie nieuws is dat we ons ertegen kunnen wapenen. "Wat je zeker niét moet doen, is huisstofmijt, pinda's of huisdieren preventief bannen. Dat werkt averechts."

We leven en eten te proper, de opwarming van de aarde zorgt voor véél meer pollen in de lucht. Ziedaar het recept voor een almaar stijgend aantal mensen met een allergie. Had 20 jaar geleden nog één op de vijf Belgen last van een allergie, dan is dat nu al bij één op de drie het geval. Over enkele jaren zal zelfs één op de twee Belgen een allergie hebben ontwikkeld, vooral aan bepaalde voeding, dieren, huisstofmijt en gras- en boompollen. Alarmerend, zo menen allergologen, die gewag maken van 'de epidemie van de 21ste eeuw'. Het goede nieuws is dan weer dat we die 'epidemie' zelf voor een stuk de kop in kunnen drukken.

