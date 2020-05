Exclusief voor abonnees Al dérde lockdownfeestje in flat stilgelegd 07 mei 2020

De politie heeft dinsdag een coronafeestje stilgelegd in een appartement in Turnhout. Opmerkelijk: het was al de derde keer in vier weken tijd dat agenten in die flat moesten binnenvallen. "Opnieuw had de bewoner een aantal vrienden uitgenodigd voor een gezellig onderonsje met muziek en drank." De agenten stelden vijf processen-verbaal op. "Want wie al eerder tegen de lamp liep, riskeert te moeten verschijnen voor de rechtbank", zegt een politiewoordvoerder. Op 8 april werd de man dus al eens betrapt, en tijdens zijn tweede feestje, op 14 april, hadden de aanwezigen zich op het balkon en in een kast verstopt.