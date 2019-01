Al derde dodelijke slachtoffer in België 14 januari 2019

Door de dood van Roger Borlez staat de teller van het aantal dode landgenoten als gevolg van 'gele hesjes-incidenten' op drie. De overige twee slachtoffers waren geen actieve demonstranten, maar chauffeurs die verrast werden door de blokkades. Zo reed een vijftiger uit Solre-sur-Sambre op 14 december in op een stilstaande truck bij de grensovergang in het Henegouwse Erquelinnes. Vijf dagen later overkwam een 52-jarige trucker uit Bergen hetzelfde bij de grensovergang nabij Doornik. (KSN)