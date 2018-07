Al Capones favoriete hoedenmerk maakt comeback 26 juli 2018

De Italiaanse hoedenmaker Borsalino, bekend van de vilten deukhoeden, maakt een doorstart. Het bedrijf dat vorig jaar failliet ging, is overgenomen door de Zwitserse investeerder Phillipe Camperio. De hoeden van Borsalino werden vroeger door grote Hollywoodsterren gedragen. Ook de beruchte gangster Al Capone was fan, net als Michael Jackson. Meer hedendaagse klanten zijn Pharrell Williams en Harrison Ford in zijn rol als Indiana Jones. In 2015 werd Borsalino ingelijfd door investeringsmaatschappij Haeres Equita, maar afgelopen december werd het bedrijf failliet verklaard. Nu wil de 47-jarige Camperio het merk nieuw leven inblazen. De Zwitser zou daarvoor in totaal bijna 25 miljoen euro hebben neergeteld.

