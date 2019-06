Exclusief voor abonnees Al bijna 819.000 belastingaangiften via Tax-on-web 12 juni 2019

Exact één maand voor de uiterste datum zijn via Tax-on-web al bijna 819.000 belastingaangiften ingediend. Dat zijn er zo'n 36.000 meer dan op hetzelfde moment vorig jaar. Toen kwamen in totaal 3.415.863 online aangiften binnen. Almaar meer gebruikers (13%) melden zich aan via de itsme-app of de identificatie-app die Belgen kunnen gebruiken voor tal van overheidstoepassingen of bij banken of ziekenhuizen. Vorig jaar ging het om in totaal 5%.

