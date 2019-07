Exclusief voor abonnees Al bijna 5.000 slimme meters geïnstalleerd 15 juli 2019

De Vlaamse energienetbeheerder Fluvius heeft in de eerste week van juli 4.724 digitale gas- en elektriciteitsmeters geïnstalleerd. Vijftig klanten weigerden een digitale meter en hebben bedenktijd gevraagd. Wie een digitale meter in eerste instantie weigert, krijgt die later toch nog. De slimme meters worden nu geïnstalleerd bij nieuwbouw, grondige renovatie of nieuwe budgetmeterklanten. In het najaar worden bij eigenaars van zonnepanelen de analoge meters vervangen door digitale. Geschat wordt dat er dan zo'n 2.500 meters per dag kunnen worden gewisseld. Eigenaars van zonnepanelen die een digitale meter krijgen, blijven automatisch het vroegere systeem van de terugdraaiende teller behouden. Wie wil overstappen naar het nieuwe systeem, moet dus zelf actie ondernemen.

