Exclusief voor abonnees Al bijna 46.000 tickets de deur uit 07 augustus 2019

00u00 0

De ticketverkoop loopt vlot voor het EK hockey. De capaciteit op het Wilrijkse Plein is 8.000 toeschouwers, ondertussen zijn er voor de tiendaagse bijna 46.000 tickets de deur uit. De finaledag bij de mannen op 24 augustus is al uitverkocht. Aankoop tickets via www.belfiuseurohockey.com. (WWT)