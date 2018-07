Al bijna 34.000 bewakingscamera's geregistreerd via nieuw systeem 06 juli 2018

De voorbije maand hebben al 2.848 personen en bedrijven hun bewakingscamera('s) geregistreerd via de nieuwe website www.aangiftecamera.be , goed voor een totaal van 33.873 camera's. Dat blijkt uit cijfers van de FOD Binnenlandse Zaken. Sinds 25 mei moeten alle oude bewakingscamera's opnieuw aangegeven worden. Ook nieuwe camera's moeten via deze weg geregistreerd worden. Dat moet de politie helpen om snel beelden op te vragen als er in de buurt een misdrijf gepleegd is. In het verleden moesten alle camera's aangemeld worden bij de Privacycommissie. Die had door de jaren heen zo'n 52.000 aangiftes ontvangen. Volgens Binnenlandse Zaken kunnen er nog geen conclusies getrokken worden uit deze eerste cijfers, aangezien de overgangsperiode om je camera opnieuw te registreren nog loopt tot midden 2020. (KSN)

