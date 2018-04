Al bijna €170 miljoen tegen kanker, allemaal dankzij één getuigenis 18 april 2018

Kom Op Tegen Kanker startte bijna 30 jaar geleden dankzij één radiojournaliste van de toenmalige BRTN. Kathy Lindekens (62) bracht in de Radio2-rubriek 'Hartenwensen van bekende mensen' - van haar collega Ro Burms - het pakkende verhaal over haar ouders, die ze beiden aan kanker verloren had. Lindekens wilde maar één ding: de 'slepende ziekte', zoals het toen omschreven werd, bespreekbaar maken. Met een handvol enthousiastelingen die op haar oproep hadden gereageerd, startte ze 'Kom Op tegen Kanker'. Twee weken lang liep de actie. Lindekens haalde op de eerste grote slotshow (foto), in 1989 in Antwerpen, 100 miljoen Belgische frank, of 2.479.000 euro bijeen. Veertien acties later heeft Vlaanderen al 169.099.190,36 euro verzameld voor 'Kom Op Tegen Kanker. Elke actie was succesvoller dan de vorige. Zo was de editie van 2016-17 goed voor ruim 28 miljoen euro. Met dank dus aan de dame met niet alleen één van de mooiste radiostemmen, maar ook één van de grootste harten van het land. (MC)

