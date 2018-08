Al bijna 100 klachten tegen meesteroplichtster 25 augustus 2018

Al bijna 100 mensen hebben zich gemeld als slachtoffer van meesteroplichtster Carine B. (33) uit Knokke. Dat bevestigt de advocaat van de vrouw. "Er lopen nog steeds sporadisch klachten binnen", aldus meester Mathieu Langerock. De aanhouding van zijn cliënte werd gisterochtend opnieuw met twee maanden verlengd. B. kan terecht in een opvanghuis voor vrouwen in Oostende, maar de raadkamer weigert haar voorlopig dus te laten gaan. Samen met haar dochter werd ze in januari opgepakt in een onderzoek naar grootschalige oplichting. Beiden maakten bij tientallen slachtoffers voor miljoenen euro's buit. Ze verkochten spullen op tweedehandswebsites, maar leverden ze nooit af of staken voorschotten van hun immobiliënkantoor in eigen zak. De dochter van B. is intussen al enkele maanden op vrije voeten. Ze heeft een contactverbod met haar moeder. (SDVO)

