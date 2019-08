Exclusief voor abonnees Al bijna 100 gevallen van seksueel misbruik bij getuigen van Jehova 10 augustus 2019

In zes maanden tijd zijn bijna 100 gevallen van seksueel misbruik bij de getuigen van Jehova in België gemeld bij de organisatie Reclaimed Voices. Het gaat meestal om feiten van tien tot vijftien jaar geleden. Een ex-lid getuigde enkele maanden geleden in deze krant hoe ze als tiener jarenlang misbruikt werd door een ouderling. Zo noemen ze binnen de getuigen van Jehova mannen die via een intern rechtssysteem beslissen over schuld en onschuld, en ook sancties opleggen. "Het was uitgerekend de ouderling die mij misbruikte, die mij uit de organisatie zette. Ik ben toen in de prostitutie gestapt, met de redenering: ik ben zo vaak misbruikt, dan kan ik me er voortaan evengoed voor laten betalen."

