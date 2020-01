Exclusief voor abonnees Al-Attiyah topfavoriet, Peterhansel op zoek naar 14de eindzege 04 januari 2020

De strijd om de zege in de Dakar is er één tussen Toyota en MINI. Bij Toyota zien we de topfavoriet, Nasser Al-Attiyah. De Qatarees gaat op zoek naar zijn vierde eindzege. Al-Attiyah is de uitgesproken favoriet, maar zal niet op veel sympathie kunnen rekenen in Saoedi-Arabië, gezien de gespannen politieke toestand tussen zijn thuisland Qatar en het gastland. Nog in het kamp van Toyota zien we thuisrijder Yazeed Al Rahji. De concurrentie komt vooral van Monsieur Dakar Stéphane Peterhansel, die in zijn MINI op zoek gaat naar zijn veertiende overwinning. Nog bij MINI wil Carlos Sainz zijn derde zege behalen. De belangrijkste outsiders zijn ex-winnaar Giniel De Villiers (Toyota) en Bernhard Ten Brinke (Toyota).

