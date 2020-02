Exclusief voor abonnees Al anderhalve maand te laat, en België heeft nog steeds geen klimaatstrategie 12 februari 2020

00u00 0

België dient bij Europa een klimaatstrategie voor 2050 in zonder becijferde doelstelling. Elke regio heeft een eigen plan met eigen doelstellingen, maar die zijn niet samengeteld tot een algemeen Belgisch cijfer. De federale regering dient zelfs geen eigen plan in. Nochtans heeft de federale overheid met de fiscaliteit, de spoorwegen en de windmolens op zee troeven in handen.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis