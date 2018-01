Al 85.000 bezoekers voor 'Patser' 30 januari 2018

Het Vlaamse bioscooppubliek houdt van blingbling en omarmt 'Patser'. De derde film van Adil El Arbi en Bilall Fallah zit na een fenomenaal openingsweekend al aan 82.000 bezoekers. Het verhaal van vier Antwerpse hangjongeren die van chique auto's, grote villa's en snel rijk worden dromen - en dat "op min of meer waargebeurde shit is gebaseerd" - lijkt na deze vliegende start een blockbuster in wording. Zeker omdat 'Patser' begin februari ook in Wallonië en Frankrijk uitkomt. 'Black', de vorige film van het regisseursduo, was in 2015 goed voor net geen 200.000 cinemabezoekers. (HL)